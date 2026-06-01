Kanispi Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Kanispi Şelalesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

İlçe merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş, doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgede vakit geçirdi. Bayram süresince yoğunluğun yaşandığı mesire alanında vatandaşlar aileleriyle birlikte piknik yaparak doğanın tadını çıkardı. Özellikle serin havası ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Kanispi Şelalesi, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.

Çatak Belediyesi de artan ziyaretçi yoğunluğuna karşı mesire alanında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye tarafından görevlendirilen personel, gün boyunca alanda temizlik yaparak vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda vakit geçirmesini sağlıyor.

Belediye yetkilileri, Kanispi Şelalesi Mesire Alanı'ndan herhangi bir giriş veya kullanım ücreti alınmadığını belirterek, tüm vatandaşların bu doğal güzellikten ücretsiz şekilde yararlanabildiğini ifade etti. Yetkililer, ziyaretçilerin çevre temizliği konusunda duyarlı davranmalarının bölgenin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kanispi Şelalesi Mesire Alanı'na piknik yapmaya gelen vatandaşlardan Adem Konca, "Kanispi Şelalesi, ailelerin birlikte piknik yapacağı güzel bir alan. Batıda bu alanlar çok daha faklı değerlendirilebiliyor. İnsanlarımız burayı pek bilmiyor, buraya gelip aileleriyle beraber çok güzel piknik yapabilirler. Su gerçekten etkileyici. Ayrıca buranın temiz bırakılması gerektiğini düşünüyorum" dedi. - VAN