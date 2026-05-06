Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın beslediği Kırıkkale'deki Kapulukaya Barajı'nda yağışların ardından yaşanan değişim havadan görüntülendi.
Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri'nin beslediği Kapulukaya Barajı'nda yağışların ardından yaşanan değişim, havadan görüntülendi. Yaklaşık 5 ay önce aynı bölgede çekilen görüntülerde, su seviyesinin düşmesiyle kıyı kesiminde geniş toprak alanlar ortaya çıkmıştı. Nisan ayında yağışların artmasıyla birlikte barajın su seviyesi yükseldi. Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, daha önce kuruyan alanların yeniden suyla kaplandığı görüldü.
Barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle Tarihi Çeşnigir Köprüsü'nün bazı bölümleri de suyla kaplandı. - KIRIKKALE
Son Dakika › Çevre › Kapulukaya Barajı'nda Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?