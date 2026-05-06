Karaağaç'ta Yaban Hayatı Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaağaç'ta Yaban Hayatı Görüntülendi

Karaağaç\'ta Yaban Hayatı Görüntülendi
06.05.2026 01:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde kurulan fotokapanlar, bölgenin zengin yaban hayatını gözler önüne serdi.

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde kurulan fotokapanlar, bölgenin zengin yaban hayatını gözler önüne serdi. İlk aşamada elde edilen görüntüler, alanın yüksek biyoçeşitliliğe sahip olduğunu ortaya koydu. Elde edilen görüntülerde tilki, çakal, yaban tavşanı, porsuk, kirpi ve sansar gibi türler aynı alanda defalarca görüntülendi.

TÜ Doğa Tarihi Müzesi ile Çevre Sorunlarını Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Karaağaç Yerleşkesi'nde "Kampüste Yaban Hayatı Projesi" başlatıldı. Proje çerçevesinde yaban hayatını görüntülemek amacıyla yerleşkenin farklı noktalarına fotokapanlar yerleştirildi ve envanter çalışması başladı. Çalışmalar çerçevesinde doğaya yerleştirilen fotokapanlar sayesinde birçok yaban hayvanı kısa sürede kayıt altına alındı.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Karaağaç Yerleşkesi'nin ve buradaki arazinin Meriç'in batısında olan tek vatan toprağı olduğunu vurguladı.

Bölgenin son derece verimli ve üretken bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Tan, "Faunası ve florası çok zengin. Bundan dolayı burada çok büyük bir çeşitlilik, bitki ve hayvan çeşitliliği görebiliyoruz. Biz de kampüslerimizde, özellikle de Karaağaç Kampüsü'nde, biyoçeşitliliği korumak için önemli tedbirler alıyoruz. Bu Karaağaç Yerleşkesi de onlardan bir tanesidir" ifadelerine yer verdi.

"Farklı noktalara fotokapanlar yerleştirildi"

TÜ Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Özmen Yeltekin, kampüsteki biyoçeşitliliği araştırmak amacıyla kampüste yaban hayatı projesini başlattıklarını ve buranın envanterini çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Yerleşkenin farklı noktalarına fotokapanlar yerleştirildiğini ve envanter çalışması başlatıldığını belirten Yeltekin, sonuçların beklentinin çok üstünde olduğunu ifade etti.

Fotokapanlarla porsuk, çakal, tilki, sansar, kirpi ve yaban tavşanı gibi türleri çok kısa sürede ve defalarca görüntülediklerini vurgulayan Yeltekin, yapılan çalışmayla bu alanın sıcak bir biyoçeşitlilik noktası olduğunu kanıtladıklarını dile getirdi.

Kampüsün yaban hayvanlarının güvenli bir liman olarak gördüğü uğrak noktası olduğunu söyleyen Yeltekin, doğa dostu yeşil kampüs olduklarının altını çizdi.

Çalışmaların 1 yılda tamamlanması ve yaban hayatı çeşitliliğinin bilimsel olarak envanterinin çıkarılması hedefleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karaağaç'ta Yaban Hayatı Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:05:23. #7.12#
SON DAKİKA: Karaağaç'ta Yaban Hayatı Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.