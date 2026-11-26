Samsun'da görevli Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, doğa kampında akarsu çevresine yerleştirdiği fotokapanla çakalları kaydetti. Geceyi aynı bölgede çadırda geçiren cerrah, yaban hayvanlarının seslerini duyduğunda çadırından çıkarak düdük sesiyle onları uzaklaştırmaya çalıştı.

Medical Park Samsun Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, izinli günlerinde ve boş vakitlerinde başta Samsun ve Karadeniz olmak üzere birçok ildeki doğal güzellikleri profesyonel ekipmanlarıyla kayıt altına alıyor. Doç. Dr. Karabıçak ile arkadaşı bu kez Atakum ilçesindeki ormanlık alanda kamp yaptı. Çadırını da aynı bölgeye kuran Karabıçak, akarsu kenarına fotokapan yerleştirdi.

Cerrah, konaklama boyunca zaman zaman çadırından çıkıp düdük çalarak çevredeki vahşi hayvanları uyarıp uzaklaştırdı. Sabah olunca bölgeye koydukları fotokapanı inceleyen Karabıçak ve arkadaşı, çakalları görünce büyük sevinç yaşadı. Doğadaki cerrah, yaşadığı anları paylaşarak "Siz olsanız çakallarla aynı yerde kalır mıydınız? Bir sonraki seferde ayı ya da kurt da görür müyüz, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Cerrah, konakladığı ve gezdiği vahşi doğada kimi zaman nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altındaki geyik, dağ keçisi gibi hayvanları da kaydettiğini, Türkiye'nin güzelliklerine mercek tutmayı sürdüreceğini belirtti.