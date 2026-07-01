Başkan Çetinkaya parka zarar verenlere: "Bunlar Karabük düşmanı"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Üniversite Mahallesi'ndeki tema parkta banklara zarar verenleri "Karabük düşmanı" olarak nitelendirdi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, incelemelerde bulunduğu tema parkta tahrip edilen bankları görünce sorumlulara tepki gösterdi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Üniversite Mahallesi'nde yer alan tema parkta incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında parktaki bankların zarar gördüğünü fark eden Çetinkaya, kamu malına zarar verenlere tepki göstererek, "Bunlar Karabük düşmanı. Bu somunlardan ne istediniz? Somunları sökerek atıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çetinkaya'nın daha önce de Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir parkta yaşanan tahribatın görüntülerine tepki göstermişti. - KARABÜK