Karabük\'te mezarlıklarda bayram mesaisi başladı

21.05.2026 16:10  Güncelleme: 16:11
Karabük Belediyesi, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatça yapabilmesi için kent genelindeki mezarlıklarda ot biçme, çevre düzenlemesi ve yol temizliği çalışmaları başlattı.

Karabük Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlıklarda ot biçme, çevre düzenlemesi ve yürüyüş yollarının temizliği gerçekleştiriliyor.

Mezarlıklar Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yabani ot biçme, ağaç budama, yürüyüş yollarının temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılıyor. Bayram öncesi yoğunlaşacak ziyaretler için mezarlıkların hazır hale getirildiği belirtildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ekiplerin sahada yoğun şekilde görev yaptığını ifade etti. Çetinkaya, vatandaşların manevi hassasiyetlerine uygun bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, tüm mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Belediye yetkilileri, çalışmaların bayram arifesine kadar kent merkezindeki tüm mezarlıklarda devam edeceğini bildirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

