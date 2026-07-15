Karabük Belediyesi caddeleri yenilemeye devam ediyor

Karabük Belediyesi tarafından Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında elektrik hatları yer altına alınırken, içme suyu hatları yenileniyor.

Bölgede istinat duvarları yeniden inşa edilirken, yağmur suyu altyapısı güçlendiriliyor. Ekipler, asfalt serimi ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürürken çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, bölgedeki altyapının tamamen yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede uzun yıllar altyapı kaynaklı sorun yaşanmayacağını ifade eden Çetinkaya, "Altyapıyı tamamen yeniliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında bu bölgede yaklaşık 15 yıl boyunca altyapı kaynaklı bir sorun yaşanmayacak. Geçici süreçte vatandaşlarımızdan sabır ve anlayış bekliyoruz. Çalışmalar bittiğinde çok daha modern, güvenli ve konforlu bir caddeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı. - KARABÜK