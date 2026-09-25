Karabük\'te Kurtuluş Kavşağı\'nda trafik düzenlemesi 26 Eylül\'de başlıyor

Karabük- Safranbolu güzergahında bulunan Kurtuluş Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve kavşak kapasitesini artırmak amacıyla yeniden düzenleme çalışmaları başlatılacak.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Kavşağı'ndaki çalışmalar 26 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Açıklamada, çalışmaların ilk aşamasında Karabük istikameti trafiğe kapatılacağı, trafik akışının Safranbolu istikametinden iki yönlü olarak sağlanacağı, Atatürk Bulvarı yönündeki kavşak kolunun da bu aşamada trafiğe kapalı olacağı aktarıldı.

Sanayi Caddesi'ne giriş Safranbolu istikametinden sağlanabilecek, Sanayi Caddesi'nden çıkışların ise akaryakıt istasyonu yanındaki yoldan gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, "Karabük istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik aktarımı yapılarak Safranbolu istikametindeki çalışmalara geçilecek. Her iki çalışma aşamasında da Sanayi Caddesi'ne giriş açık olacak, çıkışlar ise akaryakıt istasyonu yanındaki yoldan sağlanacak" denildi.

Valilik açıklamasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları kullanmaları ve çalışma alanında dikkatli seyretmeleri istendi.