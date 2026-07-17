Karaçay'da utandıran manzara - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaçay'da utandıran manzara

Karaçay\'da utandıran manzara
17.07.2026 14:45  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Karaçay Yürüyüş Alanı'nda duyarsız vatandaşların bıraktığı çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Mahalle sakinleri, belediyenin temizlik yaptığını ancak sorunun bilinçsiz davranışlardan kaynaklandığını belirterek herkesi ortak yaşam alanlarına sahip çıkmaya çağırdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Karaçay Yürüyüş Alanı'nda duyarsız vatandaşların geride bıraktığı çöpler tepki çekti. Mahalle sakinleri, çevre kirliliğinin belediyeden değil, bilinçsiz davranışlardan kaynaklandığını belirterek herkesi ortak yaşam alanlarına sahip çıkmaya çağırdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Karaçay Yürüyüş Alanı'nda duyarsız vatandaşların geride bıraktığı çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Mahalle sakinleri, ortak yaşam alanlarının korunması için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Güzelyurt Mahallesi'nin en yoğun kullanılan yürüyüş ve sosyal yaşam alanlarından biri olan Karaçay Yürüyüş Alanı'nda oluşan görüntüler, çevre kirliliğinin yanı sıra toplumsal bilinç eksikliğini de gözler önüne serdi. Yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda çekirdek kabukları, plastik su şişeleri, ayran kutuları, cips ambalajları, plastik poşetler ve çeşitli evsel atıkların gelişigüzel bırakıldığı görüldü.

Bölgeyi düzenli olarak kullanan vatandaşlar, belediyenin alanda temizlik çalışmaları yaptığını ve yeterli sayıda çöp kutusu bulunduğunu belirterek, sorunun asıl kaynağının çevreyi kirleten kişiler olduğunu ifade etti.

Mahalle sakinleri, "Belediye buraya çöp kutuları koymuş, temizliğini de yapıyor. Ancak biz toplum olarak arkamızı toplamayı öğrenmedikçe bu sorun çözülmez. Buraya ailemizle, çocuklarımızla geliyoruz. Kendi oturduğu, yürüdüğü yeri bu denli fütursuzca kirletmek sadece burayı bu hale getirenlerin ayıbıdır. Herkes kendi çöpünü poşete koyup en yakın çöp kutusuna atsa bu alan her zaman tertemiz kalır. Lütfen doğaya ve birbirimize saygı gösterelim." sözleriyle çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.

Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören Karaçay Yürüyüş Alanı'nın temiz kalmasının ancak ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olacağını belirterek, herkesin çevreyi kendi evi gibi koruması gerektiğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yunusemre, 3. Sayfa, Karaçay, Manisa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karaçay'da utandıran manzara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar
Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin’de meydanlara yerleştirildi Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin'de meydanlara yerleştirildi
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Beşiktaş’ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
14:19
Zarar öyle böyle değil Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 14:50:28. #7.12#
SON DAKİKA: Karaçay'da utandıran manzara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.