Karaçay\'da utandıran manzara

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Karaçay Yürüyüş Alanı'nda duyarsız vatandaşların geride bıraktığı çöpler tepki çekti. Mahalle sakinleri, çevre kirliliğinin belediyeden değil, bilinçsiz davranışlardan kaynaklandığını belirterek herkesi ortak yaşam alanlarına sahip çıkmaya çağırdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Karaçay Yürüyüş Alanı'nda duyarsız vatandaşların geride bıraktığı çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Mahalle sakinleri, ortak yaşam alanlarının korunması için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Güzelyurt Mahallesi'nin en yoğun kullanılan yürüyüş ve sosyal yaşam alanlarından biri olan Karaçay Yürüyüş Alanı'nda oluşan görüntüler, çevre kirliliğinin yanı sıra toplumsal bilinç eksikliğini de gözler önüne serdi. Yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda çekirdek kabukları, plastik su şişeleri, ayran kutuları, cips ambalajları, plastik poşetler ve çeşitli evsel atıkların gelişigüzel bırakıldığı görüldü.

Bölgeyi düzenli olarak kullanan vatandaşlar, belediyenin alanda temizlik çalışmaları yaptığını ve yeterli sayıda çöp kutusu bulunduğunu belirterek, sorunun asıl kaynağının çevreyi kirleten kişiler olduğunu ifade etti.

Mahalle sakinleri, "Belediye buraya çöp kutuları koymuş, temizliğini de yapıyor. Ancak biz toplum olarak arkamızı toplamayı öğrenmedikçe bu sorun çözülmez. Buraya ailemizle, çocuklarımızla geliyoruz. Kendi oturduğu, yürüdüğü yeri bu denli fütursuzca kirletmek sadece burayı bu hale getirenlerin ayıbıdır. Herkes kendi çöpünü poşete koyup en yakın çöp kutusuna atsa bu alan her zaman tertemiz kalır. Lütfen doğaya ve birbirimize saygı gösterelim." sözleriyle çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.

Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören Karaçay Yürüyüş Alanı'nın temiz kalmasının ancak ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olacağını belirterek, herkesin çevreyi kendi evi gibi koruması gerektiğini vurguladı. - MANİSA