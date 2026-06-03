Karakoçan\'da Arı Yetiştiricilerine Kovan Desteği

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 15 arı yetiştiricisine 150 adet kovan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve il müdürlüğü tarafından yürütülen "Elazığ İli ve İlçeleri Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" sürüyor. Bu kapsamda Karakoçan ilçesinde 15 arı yetiştiricisine toplam 150 adet kovan teslim edildi. Toplam bütçesi 1 milyon 899 bin 600 TL olan projenin 1 milyon 500 bin TL'lik kısmının bakanlık tarafından hibe desteği olarak karşılandığı bildirildi.

Kovan dağıtımlarının, belirlenen diğer ilçelerdeki yetiştiricilere yönelik olarak planlama doğrultusunda devam edeceği aktarıldı. Proje ile ilde arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, bal üretiminin artırılması ve kırsal alanda üretim yapan yetiştiricilerin gelir düzeyine katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. - ELAZIĞ