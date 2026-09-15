Karanlık Kanyon ve D915, macera arayan motosikletçilerin rotasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karanlık Kanyon ve D915, macera arayan motosikletçilerin rotasında

Karanlık Kanyon ve D915, macera arayan motosikletçilerin rotasında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Kemaliye'deki Karanlık Kanyon ve Taş Yolu ile Trabzon-Bayburt güzergahındaki D915, zorlu parkurları ve doğal güzellikleriyle macera arayan sürücülerin ilgisini çekiyor. Keskin virajlar, eğimli yapı ve değişken hava koşulları nedeniyle güzergahlar deneyimli sürücüler tarafından tercih ediliyor.

Türkiye'nin doğusunda motosiklet tutkunlarına farklı deneyimler sunan Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon ve Taş Yolu ile Trabzon- Bayburt güzergahındaki D915 yolu, zorlu parkurları ve doğal güzellikleriyle macera arayan sürücülerin ilgisini çekiyor.

Kemaliye ilçesinde sarp kayalıkların arasından geçen Taş Yolu, Karanlık Kanyon'un etkileyici manzarası eşliğinde motosiklet sürücülerine farklı bir rota deneyimi sunuyor.

Dar geçişleri, tünelleri ve kayalık yapısıyla dikkat çeken yol, bir tarafta yükselen sarp kaya duvarları, diğer tarafta ise Fırat Nehri'nin oluşturduğu kanyon manzarasıyla sürücülere görsel şölen yaşatıyor.

Özellikle macera ve enduro motosiklet kullanıcılarının ilgisini çeken güzergah, yol şartları nedeniyle deneyimli sürücüler tarafından tercih ediliyor.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yer alan Bayburt - Trabzon sınırındaki D915 yolu ise özellikle Soğanlı Geçidi ve Derebaşı Virajları ile dikkati çekiyor.

Keskin virajları, eğimli yapısı ve yüksek rakımıyla sürücüler için dikkat ve tecrübe gerektiren güzergah, özellikle yaz aylarında motosiklet tutkunlarının rotaları arasında yer alıyor.

Sis, yağış ve değişken hava koşullarının etkili olabildiği bölgede sürücülerin yol ve hava şartlarını dikkate alarak hareket etmesi önem taşıyor.

Doğal güzellikleri ve zorlu sürüş koşullarıyla öne çıkan Karanlık Kanyon-Taş Yolu ile D915, motosiklet tutkunlarına Türkiye'nin farklı coğrafyalarını keşfetme fırsatı sunuyor.

Kaynak: İHA

Kemaliye, Erzincan, Bayburt, Trabzon, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karanlık Kanyon ve D915, macera arayan motosikletçilerin rotasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesine operasyon Doktorlar dahil 15 gözaltı Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı
Sivas’ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi
Güney Afrika’da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
Cava Denizi’nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı Cava Denizi'nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı
Çöp evden 1 ton atık çıktı Komşular kötü kokuya dayanamayınca ortaya çıktı Çöp evden 1 ton atık çıktı! Komşular kötü kokuya dayanamayınca ortaya çıktı
Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda 3 kez patlama meydana geldi Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi

10:17
Görenler “yok artık“ diyor 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
Görenler "yok artık" diyor! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
10:16
Bu şike değil de ne Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
10:02
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı
09:20
Gıda tedarik firmalarına operasyon 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
09:14
Raci Şaşmaz’dan bomba Osman Sınav itirafı Yılların gizemi çözüldü
Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü
08:34
Sürücüler güne dev zamla uyandı Motorin 100 TL sınırına dayandı
Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 10:27:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Karanlık Kanyon ve D915, macera arayan motosikletçilerin rotasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement