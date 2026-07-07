Karapınar'da Ayçiçeği Hastalığı Uyarısı - Son Dakika
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Karapınar'da Ayçiçeği Hastalığı Uyarısı

Karapınar\'da Ayçiçeği Hastalığı Uyarısı
07.07.2026 11:58
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Konya'nın Karapınar ilçesinde beyaz çürüklük hastalığı tespit edildi, üreticiler uyarıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çerezlik ayçiçeği ekili bir tarlada beyaz çürüklük hastalığı belirtileri tespit edilirken, uzmanlar üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karapınar ilçe Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, bir üreticinin ihbarı üzerine yapılan arazi incelemesinde, ilk kez Sclerotinia sclerotiorum adlı mantarın neden olduğu beyaz çürüklük (kök, gövde ve tabla çürüklüğü) hastalığını andıran bulgularla karşılaşıldığını söyledi. Alınan numunelerin kesin teşhis için uzmanlar tarafından inceleneceğini ifade eden Soylu, "Kesin tanı laboratuvar incelemelerinin ardından netleşecek. Ancak söz konusu hastalık ayçiçeğinde ciddi verim ve kalite kayıplarına yol açabilen önemli bir fungal hastalıktır. Kimyasal mücadele imkanları sınırlı olduğu için en etkili yöntem, hastalık ortaya çıkmadan gerekli önlemlerin alınmasıdır" dedi. Üreticilere önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Süleyman Soylu, ekim nöbeti (münavebe) kurallarına uyulması, sertifikalı ve sağlıklı tohum kullanılması, hastalık belirtisi görülen tarlaların gecikmeden yetkili kurumlara bildirilmesi ile tarla hijyenine özen gösterilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Hastalığın yayılmasının önlenmesi için üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini belirten Soylu, şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi çağrısında bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Karapınar'da Ayçiçeği Hastalığı Uyarısı - Son Dakika

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