Karasu'da taşkın iki mahalleyi sular altında bıraktı, Kaynarca yolu trafiğe kapandı - Son Dakika
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Karasu'da taşkın iki mahalleyi sular altında bıraktı, Kaynarca yolu trafiğe kapandı

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Karasu\'da taşkın iki mahalleyi sular altında bıraktı, Kaynarca yolu trafiğe kapandı
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Karasu'da longoz ve kanalların taşmasıyla Denizköy ile İhsaniye mahalleleri sular altında kaldı, Denizköy'ün bir kısmı ikiye bölündü. Karasu-Kaynarca bağlantı yolu jandarma ekiplerince trafiğe kapatılırken, vatandaşlar ulaşımı sandallarla ve alternatif yollardan sağlıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli yağışlar sonrasında longozun ve kanalların taşması sonucu Denizköy ve İhsaniye mahalleleri sular altında kaldı. Yolların suyla kaplandığı bölgede bazı vatandaşlar ulaşımı sandallar ile sağlarken, Karasu-Kaynarca bağlantı yolu da jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Sakarya genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, Karasu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Denizköy Mahallesi'nde bulunan longozun şiddetli yağışlar nedeniyle taşması sonucu mahallenin bir kısmı sular altında kaldı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte mahalle ikiye bölünürken, Karasu ile Kaynarca ilçeleri arasında grup bağlantı yolu olarak kullanılan güzergah tamamen trafiğe kapandı. Bölgedeki kanalın tıkanması üzerine yayılan taşkın suları, komşu İhsaniye Mahallesi'ne kadar ulaştı. İhsaniye'de çok sayıda evin bahçesi ile ana yollar da sular altında kaldı. Yer yer yol üzerinde su birikintilerinin oluştuğu ve mahalle içlerindeki ulaşımın aksadığı bölgelerde bazı vatandaşlar geçişlerini sandallar ile sağlarken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Kaynarca ve çevre mahallelere ulaşım, jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle alternatif yollardan sağlanıyor.

"Bizde azalıyor, İhsaniye Mahallesi'ne akıyor"

Denizköy Mahalle Muhtarı azası Tuncay Genç, suyun yer yer 70 santimetre ile 1 metre arasında olduğunu belirterek, "Bu durum her sene yağışlarda olan bir şey. Yolumuz her sene aşırı yağışlardan dolayı kapanıyor. Her sene bu sıkıntıyı yaşıyoruz. İlçeyle olan bağlantı yolumuz burası. Şu an ilçe ile bağlantımız kesilmiş durumda. Farklı bir güzergahtan ilçeye ulaşım sağlıyoruz. Su seviyesi, 70 santimetre ve 1 metre arasında değişiyor. Ancak dün bu su seviyesi daha fazlaydı. Bugün su seviyesi 10-15 santimetre kadar düşmüş. Şu an İhsaniye Mahallesi'ne doğru akıyor su. Bizde azalıyor, İhsaniye Mahallesi'nde çoğalıyor. Bu sorunu 3-4 günden beri yaşıyoruz. Perşembe akşamından beri bu sıkıntı var. Yolun düşük olması ve kanalların açık olmamasından kaynaklı bu sorunu yaşıyoruz. İki köy arasında bağlantı yok" dedi.

Kaynak: İHA
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