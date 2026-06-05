"Atığın Sıfır Noktası" ile 2 bin 668 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin "Atığın Sıfır Noktası" projesi kapsamında 2022 yılından bugüne kadar 2 bin 668 ton atık geri dönüşüme kazandırılırken, proje 12 bin 250'den fazla vatandaşa ulaşarak çevreye ve ekonomiye önemli katkı sağladı.

Karatay Belediyesi tarafından sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması, geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması ve çevrenin korunması amacıyla hayata geçirilen proje başarıyla devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce vatandaş projeye dahil edilerek geri dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyor. Proje kapsamında vatandaşlar; cam, kağıt-karton, atık pil, elektronik atık, plastik, bitkisel atık yağ, karışık atık ve metal olmak üzere 8 farklı atık türünü merkezlere teslim ederek puan kazanıyor ve biriken puanlarını hediye havuzundan değerlendirebiliyor. 2022 yılında iki noktada başlatılan uygulama, artan ilgi doğrultusunda 2026 yılı itibarıyla Trafik Parkı, Aslanlı Kışla, Fetih Caddesi ve Sedirler Caddesi olmak üzere dört noktada hizmet verir hale getirildi. Son iki merkez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibesiyle kazandırıldı. Dört noktada aylık ortalama 70-80 ton atık toplanırken, kayıt ve teslim süreçleri koordineli şekilde yürütülüyor. 5 Haziran 2022'den itibaren "Atığın Sıfır Noktası" projesi kapsamında elde edilen sonuçlara göre toplam 2 bin 668 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Bu sayede 20 bin 151 ağacın kesilmesi önlenirken, geri kazanım süreci belediyeye 11 milyon 400 bin TL'nin üzerinde ekonomik katma değer sağladı. Ayrıca 2 milyon 71 bin litre petrol, yaklaşık 8 milyon 654 bin kWh enerji ve 33 bin 189 metreküp su tasarrufu elde edilirken; 265 bin 966 kilogram sera gazı salımı ile yaklaşık 33 milyon metreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

"Karatay'da sıfır atık bilinci güçlü"

Karatay Belediyesi olarak çevre ve sıfır atık çalışmalarını yılın her günü sürdürdüklerini kaydeden Kılca, 5 Haziran 2022 tarihinde hayata geçirilen "Atığın Sıfır Noktası" projesi kapsamında bugüne kadar 2 bin 668 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti. Başkan Kılca, "Bu sayede belediye olarak 11 milyon 400 bin TL gelir elde etmiş olduk. Tabii bu gelirden daha önemlisi 20 binden fazla ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Binlerce ton sera gazının doğaya salımını engellemiş olduk. Ama daha da önemlisi 33 milyon metreküp suyun kirletilmesini önledik. Tabii bunları bu örnekleri çoğaltabiliriz. Petrolle, enerjiyle karşılaştırabiliriz. Dolayısıyla çevremizi korumak ve bu doğal çevreyi, yaşanabilir çevreyi gelecek kuşaklara aktarmak önemli. Burada en önemlisi yine söylüyorum çocuklarımızın çevre ile ilgili duyarlılığı kazanması, bilinci kazanması. Gelecek nesillere yine bu güzel doğamızı, güzel çevremizi bırakmak o çocuklarımızın bu bilinciyle olacağını düşünüyorum" dedi. - KONYA