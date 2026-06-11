Karayazı'da Helikopter Yağmurdan Etkilendi - Son Dakika
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Karayazı'da Helikopter Yağmurdan Etkilendi

Karayazı\'da Helikopter Yağmurdan Etkilendi
11.06.2026 18:11
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Erzurum Karayazı'da doluya yakalanan askeri helikopter, güvenli şekilde bölgeden ayrıldı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yoğun yağmur ve doluya yakalanan askeri helikopter, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından güvenli şekilde bölgeden ayrıldı.

Yaklaşık 10 dakika boyunca yağışın etkisi altında kalan helikopter, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yön bulmakta güçlük çekti. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından askeri helikopter güvenli şekilde hareket ederek bölgeden ayrıldı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Karayazı'da Helikopter Yağmurdan Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yener Yalka Yener Yalka:
    merak ettim bu helikopterin tüm sistemleri hava durumundan bu kadar etkileniyorsa ülkenin savunması konusunda ne gibi tedbirler alınıyor acaba 0 0 Yanıtla
  • Tuba Hanım Kong Tuba Hanım Kong:
    vay be bu nasıl bir durum yani askeri helikopter yağmurdan etkileniyo bu da teknolojinin yetersiz olduğunu gösteriyo 0 0 Yanıtla
  • Fatih Murat Fatih Murat:
    bunlar da para alıyor tabii hava durumunu kontrol etmek için gidiyor gidiyo da sonra yağmura yakalaniyo işte bu tür harcamalar da maliyetine eklenip sonunda esnafın cebinden çıkıyo 0 0 Yanıtla
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