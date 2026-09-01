Kardüz Yayla Yolu'nda Asfalt Öncesi Çalışmalar - Son Dakika
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Kardüz Yayla Yolu'nda Asfalt Öncesi Çalışmalar

Kardüz Yayla Yolu\'nda Asfalt Öncesi Çalışmalar
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Gölyaka'da Kardüz Yayla yolunda asfalt öncesi temizlik ve malzeme serimi çalışmaları sürüyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kardüz Yayla yolunda ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt öncesi çalışmalar devam ediyor. Ekipler, yol güzergahında temizlik ve malzeme serimi gerçekleştiriyor.

Gölyaka ilçesinde önemli turizm güzergahlarından biri olan Kardüz Yayla yolunda asfalt çalışmaları öncesi hazırlıklar sürdürülüyor. Yol güzergahında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler tarafından temizlik ve malzeme serimi yapılıyor. Söz konusu çalışmalarla yolun asfalt uygulamasına uygun hale getirilmesi ve ulaşım standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

Gölyaka'nın önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Kardüz Yaylası'na ulaşım sağlayan güzergahta yürütülen çalışmalar, planlanan program doğrultusunda devam ediyor. Yetkililer, yolun daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kardüz Yayla Yolu'nda Asfalt Öncesi Çalışmalar - Son Dakika

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