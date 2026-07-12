Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaat işçilerinin beslediği karganın masadaki parayı alıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Etimesgut ilçesindeki bir şantiyede işçilerin bulunduğu alana konan bir karga, inşaat işçileri tarafından çeşitli yemişlerle beslendi. Karga, daha sonra işçilerin yemek yediği masada bulunan parayı alıp uçarak kaçtı. Yaşananlar bir inşaat işçisi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - ANKARA
Son Dakika › Çevre › Karga, İşçilerin Parasını Çaldı - Son Dakika
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