DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde, Karasu Nehri'nde sedde yükseltme çalışmaları sürdürülüyor.
Bölgedeki tarım arazilerini korumak ve olası taşkın risklerini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, nehir yatağı çevresindeki sedde güçlendirme faaliyetlerine devam ediliyor.
Yetkililer, proje ile birlikte özellikle taşkın dönemlerinde yaşanabilecek risklerin azaltılmasının ve yerleşim alanlarıyla tarım arazilerinin korunmasının hedeflendiğini belirtti.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının can ve mal güvenliğine önemli katkı sağlanması amaçlanıyor. - ERZİNCAN
Son Dakika › Çevre › Kargın'da Taşkın Riskini Azaltan Çalışmalar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?