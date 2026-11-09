Kars Akyaka\'da köpekle oynayan fare, cep telefonuyla anbean görüntülendi

Kars Akyaka'da köpekle oynayan fare, cep telefonuyla anbean görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Akyaka ilçesi Şahnalar köyünde bir köpek ile farenin karşılıklı oyunu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köpeğin fareyi yakalamaya çalışmak yerine onunla şakalaşması ve farenin kaçmak yerine zaman zaman köpeğe yönelmesi ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Kars'ın Akyaka ilçesi Şahnalar köyünde köpek ile farenin karşılıklı oyunu ortaya renkli görüntüler çıkardı. Köpeğin fareyle oynaması, farenin ise kendisinden büyük köpeğe karşılık vermesi dikkat çekti.
Köyde yaşanan ilginç anlar, Mesut Tan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir köpeğin karşısındaki fareyle oyun oynadığı, fareyi yakalamaya çalışmak yerine onunla adeta şakalaştığı görüldü.
Köpeğin hareketlerine karşılık veren farenin kaçmak yerine zaman zaman köpeğe yönelmesi ise ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Birbirlerine karşı sergiledikleri ilginç tavırlarla dikkat çeken köpek ve farenin oyunu, cep telefonuyla anbean kaydedildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?