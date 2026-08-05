Kars’ta evin bahçesine giren yılan itfaiyeyi harekete geçirdi

Kars'ta bir evin bahçesine giren yılan, mahalle sakinlerinde kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılanı güvenli şekilde yakalayarak yetkililere teslim etti.

Olay, Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçelerinde yılan gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bahçede yaptığı titiz çalışma sonucunda yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı. Herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan etkisiz hale getirilen yılan, doğal yaşamın korunması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer tarafından teslim alınan yılanın, uygun doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.