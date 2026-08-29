Kars'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Kars'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji, Kars'ta kuvvetli yağışlar beklediklerini ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

Kars'ta kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, kent genelinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Kars genelinde öğlenden sonra yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yağışla birlikte özellikle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşüş, su birikintileri ve yerel ölçekte sel ve su baskınları gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Yağış sırasında sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini artırmaları ve zorunlu olmadıkça riskli güzergahları kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kent merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşların da ani yağışlara karşı tedbirli olması, özellikle dere yatakları ve su taşkını riski bulunan bölgelerden uzak durması istendi.

Meteorolojik uyarının ardından ilgili kurumların olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduğu belirtilirken, vatandaşların güncel hava durumu ve resmi uyarıları takip etmeleri gerektiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kars'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

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