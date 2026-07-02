Kars'ta Orman Yangınlarına Karşı Sıkı Tedbirler: Ormanlara giriş yasaklandı

Kars'ta yaz aylarında artabilecek orman yangını riskine karşı yeni tedbirler hayata geçirildi. 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 69. maddesi ile "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri kapsamında oluşturulan Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Kars Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz başkanlığında toplandı. Toplantıda, 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanacak tedbirler karara bağlandı.

Kars Orman İşletme Müdürlüğü ile Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahalarındaki ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınların önlenmesi, muhtemel yangınlara en kısa sürede müdahale edilmesi ve kamu kurumlarının koordineli çalışmasının sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıya; Kars Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ve Aras EDAŞ yetkilileri katıldı.

Komisyon tarafından alınan kararlara göre, daha önce yürürlüğe konulan 2026/1 No'lu Kars İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararlarının uygulanmasına devam edilecek. Ayrıca, Kars il sınırları içerisinde bulunan Soğuksu Tabiat Parkı dışındaki tüm ormanlık alanlara 1 Temmuz-31 Ekim 2026 tarihleri arasında görevli personel dışında girişler yasaklandı.

Kararlar kapsamında, izin verilen mesire alanlarına akşam saat 20.00 ile sabah 08.00 arasında giriş yapılamayacak. Piknik alanlarında yer ateşi yakılması yasaklanırken, yalnızca belirlenen ocak ve mangal alanlarında kontrollü ateş yakılmasına izin verilecek. Kamping işletmeleri dışında ormanlık alanlarda çadır kurulması ve kamp yapılmasına da izin verilmeyecek.

Ormanlık alanlara yakın bölgelerde gerçekleştirilecek düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu ve yangına neden olabilecek yanıcı materyallerin kullanımı yasaklandı. Özellikle ormanlık alanların çevresinde avcıların ve çobanların ateş yakmasına, bağ ve bahçe atıkları ile anız yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtilirken, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla mesire alanlarında broşür ve bilgilendirici afişler dağıtılacak, kamu kurumlarına ait billboardlarda uyarı görselleri kullanılacak ve çeşitli anonslarla yangın riskine karşı farkındalık oluşturulacak. Ayrıca ormanlık alanlarda drone ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) gibi teknolojik imkanlarla gözetim faaliyetleri artırılacak.

Genel kolluk kuvvetleri, orman muhafaza memurları, zabıta ve özel güvenlik görevlileri tarafından ormanlık alanlarda düzenli devriyeler gerçekleştirilecek. İl Müftülüğü koordinesinde mahalle ve köy imamları tarafından vatandaşlara orman yangınları konusunda bilgilendirme yapılacak, cami hoparlörlerinden ateş yakılmaması yönünde duyurular gerçekleştirilecek.

Enerji nakil hatlarından kaynaklanabilecek yangın riskine karşı Aras EDAŞ ile Kars ve Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüklerinin koordineli çalışma yürütmesi kararlaştırılırken, yangın söndürme çalışmalarında İl Özel İdaresi, belediyeler, Karayolları, DSİ, askeri birlikler ve kolluk kuvvetlerine ait araç, ekipman ve personelden azami ölçüde yararlanılacağı ifade edildi.

Komisyon tarafından alınan kararların Valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla tüm vatandaşlara duyurulacağı belirtilirken, tedbirlerin 22 Mayıs 2023 tarihli İçişleri Bakanlığı'nın orman yangınlarının önlenmesine yönelik genelgesi doğrultusunda alındığı kaydedildi. Yetkililer, vatandaşlardan alınan kararlara hassasiyetle uymalarını isteyerek, küçük bir ihmalin büyük orman yangınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. - KARS