Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde buzlanma ve don riski bekleniyor

Kars ve çevresinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklarla sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görüleceği bildirildi.

Yapılan son hava tahminlerine göre, Kars başta olmak üzere bölge genelinde bulutlu hava etkili olacak. Gün içerisinde aralıklarla görülecek sağanak yağışların özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde karla karışık yağmura dönüşmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

"Yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski"

Meteorolojik değerlendirmelerde, sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtildi. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesiyle birlikte ulaşımda aksamalar ve kaygan zemin riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Öte yandan, sıcaklık düşüşünün tarımsal faaliyetleri de olumsuz etkileyebileceği, yerel ölçekte zirai don riskinin bulunduğu ifade edildi. Üreticilerin, özellikle yüksek kesimlerdeki tarım alanlarında oluşabilecek don olaylarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

"Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek"

Bölge genelinde rüzgarın farklı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ayrıca Kars ve çevresinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri, sürücülerin ise özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve kaygan yol riskine karşı tedbirli olmaları gerekiyor.