Kastamonu'da Bayram Güvenliği İçin Üst Düzey Tedbirler

23.05.2026 12:17
Kastamonu Valiliği, Kurban Bayramı süresince güvenlik ve sağlık tedbirlerini artırıldığını duyurdu.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlığı için il genelinde tedbirlerin üst seviyeye çıkartıldığı duyuruldu.

Kastamonu Valiliği Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri duyurdu. Açıklamada, asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde 404'ü trafik personeli olmak üzere toplam 485 emniyet personeli ve 2 bin 653 jandarma personelinin görev yapacağı ifade edildi. Özellikle meydanlar, otobüs terminalleri, mezarlıklar, alışveriş merkezleri gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler ile bayram namazı vaktinde büyük camilerde güvenlik önlemleri artırılacağının belirtildiği açıklamada, il merkezindeki kavşaklar, kalabalık caddeler ve otobüs terminalinde, ayrıca şehirler arası yolların Kastamonu geçiş güzergahlarındaki devriyelerin yoğunlaştırılacağı dile getirildi.

Kara yolu güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla, başta hız kontrolü ve emniyet kemeri denetimleri olmak üzere tüm kontroller sıklaştırılacak.

Bayram tatili boyunca sağlık hizmetlerinde de aksama yaşanmaması adına tüm planlamaların tamamlandığı kaydedildi. Açıklamaya göre, il genelinde hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi amacıyla, 43 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda günde 129 sağlık personeli mesai yapacak. 112 Acil Çağrı Merkezindeki Sağlık Komuta Kontrol Merkezinde ise her gün 2'si doktor olmak üzere toplam 6 sağlık personeli 24 saat esasıyla görevlerini sürdürecek. Ayrıca bayramda ziyaretçi yoğunluğunun büyük ölçüde artması beklenen Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda da tatil boyunca 3 kişilik bir sağlık ekibi gündüz saatlerinde hazır bulundurulacak.

Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahada olacak. Kurban satış alanları ile komisyon tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinde gerekli tüm tedbirler alınarak denetimler aralıksız sürdürülecek.

Açıklamada, denetimlerin temel amacının vatandaşların sevdiklerine huzur içinde kavuşmalarını ve bayram sevincini en güzel şekilde yaşamalarını sağlamak olduğu vurgulandı. Kolluk kuvvetlerinin bayram süresince vatandaşlara rehberlik etmek, yol göstermek ve ihtiyaç anında yanlarında olmak üzere görev başında olacağı bildirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

