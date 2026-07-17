İki sel felaketinden etkilenen İlişi Çayı'na 15 bin alabalık salındı - Son Dakika
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İki sel felaketinden etkilenen İlişi Çayı'na 15 bin alabalık salındı

İki sel felaketinden etkilenen İlişi Çayı\'na 15 bin alabalık salındı
17.07.2026 18:17  Güncelleme: 18:31
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021 ve 2022'deki sel felaketlerinden etkilenen İlişi Çayı'na, biyolojik çeşitliliği desteklemek amacıyla 15 bin Karadeniz alası salındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 2021 ve 2022 yıllarında meydana gelen sel felaketlerinde taşan çaya, doğal yaşamın desteklenmesi amacıyla 15 bin alabalık salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Orman İçi Suların Balıklandırılması Programı" kapsamında, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan ve ilçede 2021 ve 2022 yılında meydana gelen iki sel afetinden etkilenerek İlişi Çayı binlerce balıkla buluşturdu. Trabzon Altındere Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonu'nda yetiştirilen 15 bin adet Karadeniz alası, düzenlenen programla İlişi Çayı'na bırakıldı. Düzenlenen programa katılan Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Çalışkan, protokol üyeleri ve davetliler, popülasyonun arttırılması amacıyla balıkları çaya saldı.

"Biyolojik çeşitliliğin devamlılığına katkı vermeye çalışmaktayız"

Programda konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Çalışkan, "Bozkurt ilçemizde 2021, 2022 yıllarında sel felaketleri gerçekleşti. Bu süreçte İlişi Çayımızının düzenli olarak kontrollerini gerçekleştirdik. Teknik ekiplerimiz ile yapılan değerlendirmelerde buranın Karadeniz alası için uygun olduğu değerlendirildi. Bugün de 15 bin adet yavru balık salımı gerçekleştirildi. Balıklarımız Trabzon'daki Altındere Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonu'nda üretildi. Yaklaşık 5-6 aylık üretiminden sonra, boyları 3-4 santime ulaştığında doğayla buluşuyorlar. Biz de doğadaki balık popülasyonunu arttırmaya ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığına katkı vermeye çalışmaktayız" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İki sel felaketinden etkilenen İlişi Çayı'na 15 bin alabalık salındı - Son Dakika

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