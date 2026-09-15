Kastamonu İhsangazi'de sabah sisi ilçe merkezini ve ormanlık alanı kapladı - Son Dakika
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Kastamonu İhsangazi'de sabah sisi ilçe merkezini ve ormanlık alanı kapladı

Kastamonu İhsangazi\'de sabah sisi ilçe merkezini ve ormanlık alanı kapladı
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve ormanlık alanda görüş mesafesini düşürdü. Gece sıcaklıkların düşmesiyle oluşan sis bulutları havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sabah saatlerinde ilçe merkezi ve ormanlık alanda etkili olan sis havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından etkili olan sis, görüş mesafesini düşürürken ortaya mest eden görüntüler çıkardı. İlçe üzerini ve şehir merkezinin üzerini kaplayan sis bulutları havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kastamonu İhsangazi'de sabah sisi ilçe merkezini ve ormanlık alanı kapladı - Son Dakika

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