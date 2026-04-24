Kastamonu-Taşköprü karayolu için önemli görüşme

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'i ziyaret etti. Ziyarette Kastamonu'nun ulaşım altyapısına yönelik önemli konular ele alındı. Gerçekleşen ziyarette özellikle Kastamonu-Taşköprü karayolu ve Taşköprü ilçe sınırları içerisinde yer alan bazı yolların sıcak asfalt çalışmaları gündeme geldi. Bölgenin ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik projelerin ele alındığı görüşmede, mevcut yol yapım ve iyileştirme çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kastamonu-Taşköprü karayolunun bölge halkı için taşıdığı stratejik önem Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e aktarılırken, ulaşım konforunun artırılması adına atılabilecek adımlar da masaya yatırıldı.

Kastamonu-Taşköprü karayolunda bölge halkının uzun süredir gündeminde olan yol iyileştirme çalışmaları ve Taşköprü sınırları içerisinde yer alan kırsal ve bağlantı yollarının da sıcak asfalt programına dahil edilmesi yönündeki talepler, Genel Müdür Gülşen'e iletildi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Taşköprü-Kastamonu karayolunun yapımıyla ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere AK Parti Kastamonu Milletvekilimiz Sayın Halil Uluay ile birlikte Karayolları Genel Müdürü Sayın Ahmet Gülşen'i ziyaret ettik. Bölgemizin ulaşım altyapısı için büyük önem taşıyan bu proje konusunda gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen'e ve Milletvekilimiz Halil Uluay'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU