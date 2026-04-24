Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu-Taşköprü karayolu için önemli görüşme
24.04.2026 15:45  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'i ziyaret ederek, Kastamonu-Taşköprü karayolunda yürütülmesi planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'i ziyaret etti. Ziyarette Kastamonu'nun ulaşım altyapısına yönelik önemli konular ele alındı. Gerçekleşen ziyarette özellikle Kastamonu-Taşköprü karayolu ve Taşköprü ilçe sınırları içerisinde yer alan bazı yolların sıcak asfalt çalışmaları gündeme geldi. Bölgenin ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik projelerin ele alındığı görüşmede, mevcut yol yapım ve iyileştirme çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kastamonu-Taşköprü karayolunun bölge halkı için taşıdığı stratejik önem Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e aktarılırken, ulaşım konforunun artırılması adına atılabilecek adımlar da masaya yatırıldı.

Kastamonu-Taşköprü karayolunda bölge halkının uzun süredir gündeminde olan yol iyileştirme çalışmaları ve Taşköprü sınırları içerisinde yer alan kırsal ve bağlantı yollarının da sıcak asfalt programına dahil edilmesi yönündeki talepler, Genel Müdür Gülşen'e iletildi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Taşköprü-Kastamonu karayolunun yapımıyla ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere AK Parti Kastamonu Milletvekilimiz Sayın Halil Uluay ile birlikte Karayolları Genel Müdürü Sayın Ahmet Gülşen'i ziyaret ettik. Bölgemizin ulaşım altyapısı için büyük önem taşıyan bu proje konusunda gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen'e ve Milletvekilimiz Halil Uluay'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 16:23:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.