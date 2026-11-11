Kastamonu Üniversitesi COP31'de 7 proje ve 5 sunumla 16 Kasım'da yer alacak - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi COP31'de 7 proje ve 5 sunumla 16 Kasım'da yer alacak

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Kastamonu Üniversitesi COP31\'de 7 proje ve 5 sunumla 16 Kasım\'da yer alacak
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Kastamonu Üniversitesi, Antalya'da süren COP31'de 7 projesini 16 Kasım'da stantta sergileyecek; 5 sunumu da ortak dijital ekranda ziyaretçilerle buluşacak. Akademisyenler iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevre teknolojileri ve afet yönetimi konularındaki projelerini sunacak.

Kastamonu Üniversitesi'nin, Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de 7 projesi sergilenecek ve 5 sunumu ise ortak dijital ekranda ziyaretçilerle buluşacak.

Kastamonu Üniversitesi, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) projeleriyle yer alıyor. Bu çerçevede Kastamonu Üniversitesi'nin 7 projesi 16 Kasım'da stantta sergilenecek, 5 sunumu ise ortak dijital ekranda ziyaretçilerle buluşacak.

Stant 8'de yapılacak sergi ve "Ekran 7" de paylaşılacak sunumlarla Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevre teknolojileri ve afet yönetimi konularındaki projelerini sunacak.

Kaynak: İHA
Sürdürülebilirlikİklim DeğişikliğiYerel HaberlerAntalyaGüncelEğitimCOP31ÇevreSon Dakika

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