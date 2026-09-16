Kastamonu Üniversitesi raporunda Kastamonu'da kuraklaşma uyarısı - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi raporunda Kastamonu'da kuraklaşma uyarısı

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Kastamonu Üniversitesi raporunda Kastamonu\'da kuraklaşma uyarısı
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Kastamonu Üniversitesi'nin Kastamonu Raporları serisinin 9'uncu çalışmasında, kentte sıcaklık artışının belirginleşmesi ve yüksek emisyon senaryolarında kuraklaşma baskısının artması bekleniyor. Raporda tarımsal üretim, orman ekosistemleri ve su kaynaklarının bu değişimden etkilenebileceği belirtildi.

Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan Kastamonu Raporları serisinde, Kastamonu'da, gelecek yıllarda sıcaklık artışının belirginleşmesiyle birlikte özellikle yüksek emisyon senaryolarında kuraklaşma baskısının artmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan Kastamonu Raporları serisinin 9'uncu çalışması yayımlandı. Buna göre Doç. Dr. Öznur Işınkaralar, Doç. Dr. Kaan Işınkaralar ve Prof. Dr. Hakan Şevik tarafından hazırlanan "Kastamonu İlinde İklim Geleceği: Mevcut Durum, Gelecek Projeksiyonları ve İhtimal Etkiler" başlıklı raporda, Kastamonu'nun mevcut iklim yapısı ve gelecekte yaşanabilecek değişimler bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Çalışmada, sıcaklık ve yağış özellikleri, iklim tipleri, arazi örtüsü ve su kaynakları gibi Kastamonu'nun iklim yapısını oluşturan farklı unsurlar incelendi. 2020 yılı referans alınarak hazırlanan projeksiyonlarda ise 2040, 2060, 2080 ve 2100 yıllarında ortaya çıkabilecek değişimler, farklı iklim senaryoları üzerinden değerlendirildi.

Raporda yer alan projeksiyonlar, Kastamonu'da önümüzdeki yıllarda sıcaklık artışının belirginleşebileceğine, özellikle yüksek emisyon senaryolarında ise kuraklaşma baskısının artabileceğine işaret ediyor. Yağış rejiminde yaşanabilecek değişimlerin ilin nemlilik yapısını etkileyebileceği, günümüzde hakim olan bazı iklim özelliklerinin ise gelecekte önemli ölçüde değişebileceği değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun farklı bölgelerinde yaşanabilecek değişimlerin aynı düzeyde olmayacağına da dikkat çekilen raporda; sıcaklık, yağış, nisbi nem, termal konfor ve iklim tiplerine ilişkin projeksiyonlara harita ve tablolarla yer veriliyor.

Tarım, ormanlar ve su kaynakları ele alındı

Raporda, iklim değişikliğinin Kastamonu üzerindeki ihtimal etkileri çevresel ve ekonomik boyutlarıyla da değerlendirildi. Tarımsal üretim, orman ekosistemleri, su kaynakları, biyolojik çeşitlilik ve insan yaşamı, gelecekteki iklim değişimlerinden etkilenebilecek başlıca alanlar arasında gösterildi. Artan sıcaklıklar ve değişen yağış düzeninin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırabileceği, tarımsal üretimde yeni uyum ihtiyaçları ortaya çıkarabileceği ve orman ekosistemlerinde farklı risklere neden olabileceği ifade edildi. Çalışmada, sıcaklık ve nem değişimlerinin insan yaşamına etkileri de termal konfor açısından incelenerek Kastamonu'nun gelecekte karşılaşabileceği iklim şartlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Geleceğe yönelik tedbirler de raporda yer aldı

Çalışmanın önemli başlıklarından birini, Kastamonu'nun iklim değişikliğine uyum sürecine yönelik öneriler oluşturdu. Su kaynaklarının korunması, tarımsal üretim, ormanların geleceği ve kentsel planlama gibi farklı alanlarda alınabilecek tedbirlerin ele alındığı raporda, yapılacak planlamaların Kastamonu'nun farklı coğrafi özellikleri dikkate alınarak hazırlanması gerektiğine dikkat çekildi. Bilimsel projeksiyonların karar süreçlerinde kullanılmasının önemine vurgu yapılan çalışmada, farklı iklim senaryolarına göre Kastamonu'da yaşanabilecek değişimler ve bu değişimlere yönelik öneriler ayrıntılı şekilde sunuldu.

"Bilimsel veriler geleceğe hazırlanmak açısından büyük önem taşıyor"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, iklim değişikliğinin tarımdan su kaynaklarına, ormanlardan şehir yaşamına kadar birçok alanı etkileyen bir konu olduğunu belirtti. Kastamonu'nun doğal zenginliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının bilimsel verilere dayalı çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Rektör Topal, ilin mevcut durumunun ortaya konulması ve geleceğe yönelik projeksiyonların hazırlanmasının iklim değişikliğine karşı alınacak tedbirlere katkı sağlayacağını söyledi. Üniversitelerin bilimsel bilgi üretmenin yanı sıra şehirlerin karşı karşıya bulunduğu sorunların anlaşılmasına ve çözümüne katkı sunma sorumluluğu taşıdığını vurgulayan Rektör Topal, Kastamonu Raporları serisinin de bu anlayışla kentin farklı alanlardaki mevcut durumunu bilimsel veriler ışığında ortaya koyduğunu ifade etti. Rektör Topal, çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen Doç. Dr. Öznur Işınkaralar, Doç. Dr. Kaan Işınkaralar ve Prof. Dr. Hakan Şevik'e teşekkür ederek, raporun Kastamonu için faydalı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA
KastamonuÇevreSon Dakika

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