Kaya Kartalı Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Iğdır'da bitkin halde bulunan kaya kartalı, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı. Sağlığına kavuşan yırtıcı kuş, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Iğdır'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kaya kartalı, durumun bildirilmesi üzerine Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. İlk kontrolleri yapılan kaya kartalının açlık ve yorgunluk nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi. Ekipler tarafından tedavi ve bakım süreci titizlikle yürütülen kartal, kısa sürede sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan kaya kartalı yeniden doğaya salındı. - IĞDIR