Kaymakam Güldoğan\'dan Yangın Uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Çamurhamamı Mahallesi'nde yangın riskine karşı yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede alınan tedbirleri değerlendiren Güldoğan, yaz aylarında artan yangın tehlikesine karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Kaymakam Güldoğan, ormanlık ve kırsal alanlarda kesinlikle ateş yakılmaması, anız yakılmaması ve tarımsal faaliyetlerde yangına neden olabilecek ekipmanların dikkatli kullanılması gerektiğini ifade etti.

Herhangi bir duman ya da yangın belirtisi görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını isteyen Güldoğan, yangınlarla mücadelede görev yapan tüm personele de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Güldoğan'ın Çamurhamamı Mahallesi ziyaretine İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Karasoy da eşlik etti.