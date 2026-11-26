Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde belediyeye hayvan ölümlerinin yaşandığı hayvan toplama istasyonunda tahliye işlemleri başlatıldı.

Kaynarca Belediyesi Hayvan Toplama İstasyonunda çok sayıda hayvanın öldüğüne dair haberlerin gündeme gelmesi üzerine ilgili kurumlar harekete geçti. Yapılan incelemelerde istasyonda 20 hayvanın öldüğü tespit edildi. Ölümlerin belediye tarafından yürütülen bakım hizmetlerinden kaynaklandığı iddiası üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından işlem başlatılırken, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi çerçevesinde adli soruşturma açıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Kaynarca Belediyesi personeli 3 kişi gözaltına alındı. Bölgede ise hayatta kalan hayvanlar için tahliye çalışması başlatıldı. Kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından yapılan işlemlerde hayvanlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğal Yaşam Kampüsü'ne taşınmaya başlandı. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.