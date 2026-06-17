Büyükşehir, 300 fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Büyükşehir, 300 fidanı toprakla buluşturdu

Büyükşehir, 300 fidanı toprakla buluşturdu
17.06.2026 11:27  Güncelleme: 11:30
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Dostları Derneği iş birliğiyle 300 fidan dikildi, Melikgazi Belediyesi İlkokulu öğrencileri fidanlık tesisini ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yeşil alan miktarını artırmaya yönelik çevre yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Dostları Derneği iş birliğiyle düzenlenen anlamlı etkinlikte, yüzlerce yeni fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi İlkokulu öğrencilerini fidanlık tesisinde misafir etti.

Çevre bilincini artırmak ve şehre yeni bir soluk kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışması kapsamında 300 fidan dikildi. Etkinlik, Org. Hulusi Akar Bulvarı üzerinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Talas Grup Amirliği'nin hemen karşısındaki yamaçlık alanda gerçekleştirildi.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda ağaçlandırma faaliyetlerimizi tüm hızıyla sürdürüyoruz. Şehrimizin estetik dokusunu güçlendiriyoruz. Bugün burada diktiğimiz 300 fidan, geleceğin Kayseri'sine nefes olacak. Yeşil alanlarımızı büyütmeye ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Çevre Dostları Derneği Başkanı Gülhanım Coşkun ise doğayı korumanın önemine dikkat çekerek "Doğayı korumak ve Kayseri'yi daha yaşanabilir bir kent kılmak en büyük önceliğimiz" dedi ve desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Dikilen fidanların can sularının verilmesiyle tamamlanan etkinlik, bölge sakinleri ve çevre gönüllüleri tarafından büyük takdir topladı.

İlkokul öğrencilerinden büyükşehirin fidanlık tesisine ziyaret

Öte yandan, Kayseri'de çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Melikgazi Belediyesi İlkokulu öğrencileri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fidanlık Tesisleri'ni ziyaret etti.

Toplam 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, çocuklara uzman personel tarafından fidanlık işleyişi, bitki çeşitleri ve doğanın korunması hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından fidanlık alanını gezen öğrenciler, çiçek dikim etkinliğine katılarak toprağa dokunmanın heyecanını yaşadı.

Etkinlik sonunda minik öğrencilere, günün anısı olarak kendi elleriyle diktikleri çiçekler hediye edildi. Okul yönetimi, öğrencilerin gelişimine ve çevre farkındalığına katkı sağlayan bu anlamlı organizasyon için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehir, 300 fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika

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