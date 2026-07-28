Kayseri\'ye Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Çarşamba (29.07.2026) sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman fırtına (50-70 km/saat), şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği uyarısı da yapıldı.