Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji, Kayseri'de kuzeyden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Çarşamba (29.07.2026) sabah saatlerinden itibaren Kayseri ve çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman fırtına (50-70 km/saat), şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklamada oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği uyarısı da yapıldı.
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