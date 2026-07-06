Kazandere Barajı'nda Dev Yayın Balığı Avlandı - Son Dakika
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Kazandere Barajı'nda Dev Yayın Balığı Avlandı

Kazandere Barajı\'nda Dev Yayın Balığı Avlandı
06.07.2026 14:52
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Amatör balıkçı Nurettin Top, Kazandere Barajı'nda 35 kg'lık yayın balığı yakaladı.

Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere Barajı'nda amatör balıkçını oltasına takılan dev yayın balığı şaşırttı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Nurettin Top, dün sabah saatlerinde balık tutmak için gittiği Kazandere Barajında oltasını suya bıraktı. Bir süre sonra oltasına güçlü bir balığın takıldığını fark eden Top, uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 35 kilogram ağırlığındaki yayın balığını kıyıya çıkarmayı başardı.

Yaşadığı heyecanı anlatan Nurettin Top, bugüne kadar çok sayıda yayın balığı avladığını ancak ilk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını belirterek, "Böylesine büyük bir yayın balığının oltama takılacağını beklemiyordum. Gerçekten unutulmaz bir an yaşadım" ifadelerini kullandı.

Dev yayın balığı, görenlerin de ilgisini çekerken, bölgede balıkçılık yapan vatandaşlarca büyük ilgi gördü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kazandere Barajı, Yerel Haberler, Balıkçılık, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kazandere Barajı'nda Dev Yayın Balığı Avlandı - Son Dakika

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