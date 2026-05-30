Kazankaya Kanyonu'na Girişler Kapatıldı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu'nda girişler kapatılarak tedbir alındı.

Çekerek Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kanyonun giriş bölgesi sular altında kaldı.

Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla kanyon yaya girişine ve ziyaretlere geçici olarak kapatıldı. Kanyonda bulunan vatandaşlar güvenli şekilde bölgeden tahliye edildi.

Jandarma ekipleri konu hakkında ilgili kurumları bilgilendirdi. Orman İşletme Şefliği ve İlçe Özel İdaresi ile koordineli olarak gerekli takip ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT