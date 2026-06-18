Kazdağı Bal Ormanı Türkiye'ye Örnek Oluyor - Son Dakika
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Kazdağı Bal Ormanı Türkiye'ye Örnek Oluyor

Kazdağı Bal Ormanı Türkiye\'ye Örnek Oluyor
18.06.2026 14:25
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Edremit'teki Kazdağı Bal Ormanı'na 30 bin fidan dikildi, sulama sistemi kurularak arıcılık destekleniyor.

Edremit İlçesinde, 3 yıl önce hayata geçirilen Kazdağı Bal Ormanı Türkiye' de örnek oldu. Edremit Dereli Kalkınma Kooperatifinin öncülüğünde başlatılan çalışmalarda Bal Ormanına bu güne kadar 30 bin fidan dikilirken, fidanlar için de sulama sistemi kuruldu.

Edremit de yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiği bölgede Bal Ormanlarında dikilen fidanlarda sulanmaya başlandı. Sulama sistemi yapımının devam ettiğini kaydeden Edremit Dereli Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, "Ülkemizde Bal Ormanlarında fide veya fidanlar dikilmeden önce sulama sistemlerinin öncelikli olarak döşenmesi çok önem arz ediyor. Kazdağı Bal Ormanında edindiğimiz bilgi ve tecrübeler bu zorunluluğu ispat ederken, tüm Türkiye'deki Bal Ormanları için ise örnek teşkil ediyor. Kooperatif olarak bu gün geçtiğimiz yıllarda döşediğimiz 6 km uzunluğundaki sulama hattına yeni diktiğimiz fidanlar için bin 200 metre daha ilave damlama hattı çekmeye başladık. Bu vesile ile bu güzel projeye ortak olan ve katkı sunan tüm kamu kurumları ve kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize, kooperatif ortaklarımıza ve özellikle bu gün bizlere bu imkanı sunan hayırsever öğretmenimize, tüm fidanları yıllardır tek tek sulayan yönetim kurulu üyemiz ve ağabeyim İbrahim Deveci'ye şükranlarımızı sunarız. Bal Ormanı yöre arıcılığına büyük katkı sağlayacaktır. Bal ormanına bu güne kadar 30 bin ağaç diktik. Önümüzdeki yıllarda bu sayı 120 bine ulaşacaktır. Üyelerimize ait 600 dolayında kovan bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacaktır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kazdağı Bal Ormanı Türkiye'ye Örnek Oluyor - Son Dakika

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