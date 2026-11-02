Kemah Koçkar\'da meyve üreticilerine budama eğitimini Tarım ve Orman Müdürlüğü verdi

Kemah Koçkar'da meyve üreticilerine budama eğitimini Tarım ve Orman Müdürlüğü verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kemah'a bağlı Koçkar köyünde sonbahar döneminde meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi. Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin verdiği eğitimde doğru budama yöntemleri anlatıldı; üreticilerin bilgi ve deneyim kazanması ile bilinçli tarımsal üretimin desteklenmesi hedeflendi.
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Koçkar köyünde üreticilere sonbahar döneminde meyve ağaçlarında budama eğitimi verildi.
Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eğitimde, meyve ağaçlarında doğru budama yöntemleri hakkında üreticilere bilgi aktarıldı.
Eğitimle üreticilerin bilgi ve tecrübelerinin artırılması, bilinçli tarımsal üretim yapmalarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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