Kemah'ta Sultan Melik Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları yerinde incelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemah'ta Sultan Melik Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları yerinde incelendi

Kemah\'ta Sultan Melik Türbesi\'ndeki restorasyon çalışmaları yerinde incelendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemah Kaymakamı Resul Tutay ve Belediye Başkanı Cevdet Bayram, Sultan Melik Türbesi ve çevresindeki restorasyon ile çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Tutay, çalışmaların ilçenin tarihi ve kültürel mirasının korunması açısından önemine dikkati çekti.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay ve Belediye Başkanı Cevdet Bayram, Sultan Melik Türbesi ve çevresinde devam eden restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yürütülen çalışmaların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Tutay, çalışmaların ilçenin tarihi ve kültürel mirasının korunması açısından önemine dikkati çekti.

Kaymakam Tutay, ilçenin önemli tarihi değerleri arasında yer alan Sultan Melik Türbesi'nin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması amacıyla yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Kemah, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kemah'ta Sultan Melik Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları yerinde incelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesine operasyon Doktorlar dahil 15 gözaltı Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı
Sivas’ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi
Güney Afrika’da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
Cava Denizi’nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı Cava Denizi'nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı
Çöp evden 1 ton atık çıktı Komşular kötü kokuya dayanamayınca ortaya çıktı Çöp evden 1 ton atık çıktı! Komşular kötü kokuya dayanamayınca ortaya çıktı
Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda 3 kez patlama meydana geldi Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi

10:17
Görenler “yok artık“ diyor 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
Görenler "yok artık" diyor! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
10:16
Bu şike değil de ne Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
10:02
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı
09:20
Gıda tedarik firmalarına operasyon 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
09:14
Raci Şaşmaz’dan bomba Osman Sınav itirafı Yılların gizemi çözüldü
Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü
08:34
Sürücüler güne dev zamla uyandı Motorin 100 TL sınırına dayandı
Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 10:26:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Kemah'ta Sultan Melik Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları yerinde incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement