Kemah'ta Sultan Melik Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları yerinde incelendi
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Kemah Kaymakamı Resul Tutay ve Belediye Başkanı Cevdet Bayram, Sultan Melik Türbesi ve çevresindeki restorasyon ile çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Tutay, çalışmaların ilçenin tarihi ve kültürel mirasının korunması açısından önemine dikkati çekti.
Kemah Kaymakamı Resul Tutay ve Belediye Başkanı Cevdet Bayram, Sultan Melik Türbesi ve çevresinde devam eden restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.
Yürütülen çalışmaların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Tutay, çalışmaların ilçenin tarihi ve kültürel mirasının korunması açısından önemine dikkati çekti.
Kaymakam Tutay, ilçenin önemli tarihi değerleri arasında yer alan Sultan Melik Türbesi'nin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması amacıyla yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.
Kaynak: İHA
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