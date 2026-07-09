Kemaliye'de Wingsuit Şenliği - Son Dakika
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Kemaliye'de Wingsuit Şenliği

Kemaliye\'de Wingsuit Şenliği
09.07.2026 09:22
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Kemaliye'de düzenlenen Doğa Sporları Şenlikleri'nde, wingsuit atlayışları büyük ilgi gördü.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen "wingsuit" (yarasa kanat) atlayışları, Karanlık Kanyon'da izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Şenlikler kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen deneyimli wingsuit sporcuları, Kemaliye'nin sarp kayalıklarında bulunan 500 metreyi aşan özel atlayış noktalarından kendilerini boşluğa bırakarak Karanlık Kanyon ve Karasu Nehri üzerinde süzülüyor.

Sporcular, atlayış öncesinde yaklaşık 500 basamaktan oluşan Via Ferrata parkurunu tırmanarak çıkış noktalarına ulaşıyor. "Cennete Açılan Kapı" olarak adlandırılan noktadan gerçekleştirilen atlayışlarda sporcuların saatte 220 kilometre hıza ulaştığı belirtiliyor.

Dik kayalıklar ve derin kanyonun oluşturduğu doğal parkurda gerçekleştirilen gösteriler, hem adrenalin tutkunlarının hem de şenliğe katılan ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Doğal güzellikleri ve ekstrem sporlar için sunduğu elverişli coğrafyasıyla öne çıkan Kemaliye, her yıl düzenlenen organizasyonlarla yerli ve yabancı sporcuları bir araya getirerek bölgenin turizm potansiyeline de katkı sağlıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Turizm, Kültür, Çevre, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kemaliye'de Wingsuit Şenliği - Son Dakika

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