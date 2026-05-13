Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
13.05.2026 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bir kayalığın zirvesine yapılan ve 96 basamakla çıkılan ev, görenlerin ilgisini çekiyor.

Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve adrenalin dolu aktiviteleriyle öne çıkan Kemaliye ilçesi, özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Dünyanın sayılı kanyonları arasında gösterilen Karanlık Kanyon, Taş Yol ve Dilli Vadisi gibi doğal alanlarıyla dikkat çeken ilçe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

GÖREN HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

İlçenin simgelerinden biri haline gelen kayalık üzerindeki ev ise ilgi odağı oluyor. Emekli öğretmen Bekir Taştan ile eşi Nermin Taştan tarafından yıllar önce kayalığın zirvesine yapılan ev, ilçeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

YAPIMI 2 YIL SÜRDÜ

İstanbul'daki çalışma hayatlarının ardından sakin bir yaşam sürmek amacıyla Kemaliye'ye yerleşen çift, evi kendi imkanlarıyla inşa etti. Kum, çimento ve taşların önce kayalığın eteklerine taşındığı, ardından ilkel teleferik sistemiyle zirveye çıkarıldığı evin yapımı yaklaşık 2 yıl sürdü.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

96 BASAMAKLA ULAŞILABİLİYOR

Kayalığın tepesinde yer alan ve 96 basamakla ulaşılan ev, manzarasıyla ilgi görürken, ilçenin sembollerinden biri olarak gösteriliyor. 

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi
İETT otobüsü alev alev yandı Şoför 25 yolcuyu tahliye etti İETT otobüsü alev alev yandı! Şoför 25 yolcuyu tahliye etti

10:44
Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:53:01. #7.12#
SON DAKİKA: Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.