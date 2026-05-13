Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve adrenalin dolu aktiviteleriyle öne çıkan Kemaliye ilçesi, özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Dünyanın sayılı kanyonları arasında gösterilen Karanlık Kanyon, Taş Yol ve Dilli Vadisi gibi doğal alanlarıyla dikkat çeken ilçe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

GÖREN HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

İlçenin simgelerinden biri haline gelen kayalık üzerindeki ev ise ilgi odağı oluyor. Emekli öğretmen Bekir Taştan ile eşi Nermin Taştan tarafından yıllar önce kayalığın zirvesine yapılan ev, ilçeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

YAPIMI 2 YIL SÜRDÜ

İstanbul'daki çalışma hayatlarının ardından sakin bir yaşam sürmek amacıyla Kemaliye'ye yerleşen çift, evi kendi imkanlarıyla inşa etti. Kum, çimento ve taşların önce kayalığın eteklerine taşındığı, ardından ilkel teleferik sistemiyle zirveye çıkarıldığı evin yapımı yaklaşık 2 yıl sürdü.

96 BASAMAKLA ULAŞILABİLİYOR

Kayalığın tepesinde yer alan ve 96 basamakla ulaşılan ev, manzarasıyla ilgi görürken, ilçenin sembollerinden biri olarak gösteriliyor.