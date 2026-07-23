Kemalpaşa\'da belediye binası arkası çöplüğe döndü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Kemalpaşa Belediyesi hizmet binasının hemen arkasında yer alan boş arazinin bizzat belediye araçları tarafından çöp ve moloz döküm alanına dönüştürüldüğü görüntülendi. Mahalle sakinleri, mahalleyi saran pis koku ve haşere istilasına karşı yetkililere tepki gösterdi.

Kemalpaşa Belediyesi'nin, kendi hizmet binasının hemen bitişiğindeki boş araziyi adeta bir moloz, hafriyat ve çöp atık tesisi olarak kullandığı ortaya çıktı. Belediye binasının dibinde günden güne büyüyen çöp dağları, çevrede yaşayan vatandaşların sabrını taşırdı. Bölge sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, belediyeye ait resmi hizmet araçlarının güpegündüz söz konusu araziye gelerek atık boşalttığı anlar gözler önüne serildi.

Kendi binalarının arkasını açık hava çöplüğüne çeviren belediye ekiplerine vatandaşlar tepki gösterdi. Pis koku ve sinek istilası nedeniyle cam ve pencere açamaz hale geldiklerini belirten vatandaşlar, durumu defalarca yetkililere bildirmelerine rağmen sonuç alamadıklarını ifade etti. - İZMİR