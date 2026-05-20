Kemer\'de minik ellerden çevre temizliği

Kemer Belediyesi Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, çevre temizliği etkinliğine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalığı oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası kapsamında Kiriş Dağ Yolu'ndaki ormanlık alanda temizlik etkinliği yapıldı.

Etkinliğe, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Orman İşletme Şefi Ali Karaca, muhtarlar, Kemer Belediyesi Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmen ve öğrencileri ile orman personeli katıldı.

Kaymakam Solmaz ile ormanlık alanda çöp ve atıkları toplayan öğrenciler hem doğaya katkı yaptı hem de çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturdu. - ANTALYA