Kemer Belediyesi'nde "Can dostları" için konser - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemer Belediyesi'nde "Can dostları" için konser

Kemer Belediyesi\'nde "Can dostları" için konser
12.07.2026 10:28  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer Belediyesi Cumhuriyet Orkestrası, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine dikkat çekmek için bir konser düzenledi. Konserde getirilen kedi ve köpekler sahiplendirilirken, orkestra Türkçe, İngilizce ve Rusça şarkılar seslendirdi.

Kemer Belediyesi Cumhuriyet Orkestrası, sokak hayvanları yararına konser verdi.

Kemer Belediyesi tarafından Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda yer alan Kemer Belediyesi Deniz Kafe yanında düzenlenen ve Türkçe, İngilizce, Rusça şarkıların söylendiği konserde, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine dikkat çekmek için Kemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden getirilen kedi ve köpekler sahiplendirildi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan geleceğin müzisyenleri, performanslarıyla konseri izleyenlerden büyük alkış topladı. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar, seslendirilen şarkılara zaman zaman eşlik ederek güzel bir akşam yaşadı. İlçede tatilini sürdüren yerli ve yabancı misafirler de konseri cep telefonları ile görüntüledi. Etkinliğe Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Semih Top, Furkan Üstündağ, belediye birim müdürleri, vatandaşlar, yerli ve yabancı misafirler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kemer Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yaşam, Çevre, Müzik, kedi, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kemer Belediyesi'nde 'Can dostları' için konser - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü 40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı
Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

10:16
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor Pompacıdan genç kadın için olay sözler
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
09:26
ABD’li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
09:00
Tarihi maçta büyük skandal iddiası FIFA’dan jet açıklama geldi
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi
08:43
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 10:59:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Kemer Belediyesi'nde "Can dostları" için konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.