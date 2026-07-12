Kemer Belediyesi\'nde "Can dostları" için konser

Kemer Belediyesi Cumhuriyet Orkestrası, sokak hayvanları yararına konser verdi.

Kemer Belediyesi tarafından Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda yer alan Kemer Belediyesi Deniz Kafe yanında düzenlenen ve Türkçe, İngilizce, Rusça şarkıların söylendiği konserde, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine dikkat çekmek için Kemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden getirilen kedi ve köpekler sahiplendirildi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan geleceğin müzisyenleri, performanslarıyla konseri izleyenlerden büyük alkış topladı. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar, seslendirilen şarkılara zaman zaman eşlik ederek güzel bir akşam yaşadı. İlçede tatilini sürdüren yerli ve yabancı misafirler de konseri cep telefonları ile görüntüledi. Etkinliğe Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Semih Top, Furkan Üstündağ, belediye birim müdürleri, vatandaşlar, yerli ve yabancı misafirler katıldı. - ANTALYA