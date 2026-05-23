Kemikli Rampaları\'nda Bayram Yoğunluğu

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında yer alan Karabük'teki Kemikli Rampaları'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğu tek yönlü olarak devam ediyor.

Cuma günü mesai bitiminin ardından başlayan 9 günlük bayram tatili dolayısıyla tatilcilerin memleketlerine yolculukları sürüyor.

Batı illerinden Karadeniz Bölgesi'ne ulaşımda önemli geçiş noktalarından biri olan Kemikli Rampaları'nda araç yoğunluğu yaşanıyor.

1325 rakıma sahip bölgede trafik, tek yönlü olarak akıcı ve yoğun şekilde devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilerleyen saatlerde araç yoğunluğunun daha da artması ihtimaline karşı denetimlerini sürdürüyor. - KARABÜK