Kepez\'de beton mikseri çevreyi kirletti, vatandaşın ihbarıyla 200 bin TL ceza kesildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir vatandaşın çevreyi kirletirken görüntülediği beton mikserine Temizlik İşleri Çevre Sağlığı Birimi ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 200 bin TL ceza uygulandı.

Kepez'de bir vatandaş, çevreyi kirleten bir beton mikserini görüntüleyerek çektiği videoyu Kepez Belediyesi'nin whatsap ihbar hattına iletti. İhbarın ardından Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yerinde yaptığı incelemede, Çankaya Mahallesi 6413 Sokak üzerindeki alanda, hazır beton harç mikser kamyonunun yıkanması sonucu beton harç karışımlı atık suların çevreye bırakıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerin ardından çevre kirliliğine müdahale edildi. Kirlenen bölge, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek çevre kirliliğinin önüne geçildi. Yapılan denetim sonucunda, hazır beton harç mikserinin yıkanmasından kaynaklanan beton harç karışımlı atık suların çevreye bırakılması nedeniyle ilgili kişi hakkında mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Çevre kirliliğine neden olan şahsa 5326 sayılı kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi kapsamında 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Kepez Belediyesi yetkilileri, vatandaşlarla işbirliği içinde çevreyi kirletenlere yönelik denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.