Düden Çayı\'nda temizlik seferberliği

Kepez Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi çerçevesinde düzenlenen Düden Çayı temizlik etkinliğine destek verdi. Kepez Kaymakamlığı ve Kepez Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, antrenörler ve belediye ekipleri çevreyi temizleyerek farkındalık oluşturdu.

Dünya Çevre Günü kapsamında Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi çerçevesinde düzenlenen temizlik etkinliği, Kepez Kaymakamlığı ve Kepez Belediyesi koordinasyonunda Düden Çayı çevresinde gerçekleştirildi. Etkinliğe kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler, spor antrenörleri ve belediye personelleri katıldı. Doğal yaşamın korunmasına dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Düden Çayı çevresinde biriken atıklar toplanarak bölge temizlendi. Kepez Belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarına personel ve ekipman desteği sağlayarak etkinliğin başarılı şekilde yürütülmesine katkı sundu. Antalya'nın önemli doğal değerlerinden biri olan Düden Çayı'nın korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışma kapsamında katılımcılar, çevreye gelişigüzel bırakılan atıkları tek tek toplayarak hem çevre temizliği yaptı hem de vatandaşlara çevre duyarlılığı konusunda örnek oldu. Etkinlik boyunca çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi.

"Çevre bilinci her gün yaşatılmalı"

Çevre temizlik etkinliğine katılan Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Dünya Çevre Günü'nün çevre bilincinin artırılması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Sayın Valimizin ve eşlerinin himayelerinde yürütülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında bugün Spor Lisesi öğrencilerimiz, antrenörlerimiz ve Kepez Belediyemizin desteğiyle Düden Çayı çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdik. Denizlerimizin, kıyılarımızın, göllerimizin ve nehirlerimizin her türlü kirlilikten uzak tutulması büyük önem taşıyor. Temiz bir çevre oluşturmak ve bunu gelecek nesillere taşımak hepimizin sorumluluğudur" dedi. Çevre temizliğinin yalnızca belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, vatandaşların çevre konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Çevremizi temiz tutmalı, çevreyi kirleten davranışlara karşı duyarlı olmalı ve yaşanabilir bir gelecek için ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Çevreyi korumak geleceğimizi korumaktır"

Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ise Antalya Valiliği himayesinde sürdürülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi'ne destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Dünya Çevre Günü kapsamında bugün temizlik faaliyetlerimizi sürdürdük. Topladığımız atıklar yalnızca çevre temizliği açısından değil, Antalya'nın çevre odaklı geleceğini birlikte oluşturma bilincinin de bir göstergesidir. Sayın Valimizin ve kıymetli eşlerinin himayelerinde devam eden Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi'ne Kepez Belediyesi olarak destek veriyoruz. Çevreyi korumak geleceğimizi korumaktır. Doğamızı ve su kaynaklarımızı korumaya yönelik her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Adanır, çevrenin korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarının sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıdığını belirterek, Kepez Belediyesi'nin çevre dostu projelere ve temizlik çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

"Daha temiz bir kepez"

Kepez Belediyesi'nin çevreye yönelik çalışmaları yalnızca temizlik faaliyetleriyle sınırlı kalmıyor. İlçe genelinde sürdürülen park ve yeşil alan düzenlemeleri, geri dönüşüm çalışmaları, çevre farkındalığı etkinlikleri ve sürdürülebilir çevre projeleriyle daha temiz ve yaşanabilir bir Kepez hedefleniyor. Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar arasında yer alıyor. - ANTALYA