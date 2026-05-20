Kepez\'in kurban pazarları hizmette

Kepez Belediyesi'nin yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede iki noktada kurduğu canlı hayvan pazarı Antalyalılara hizmet veriyor. Çamlıca Mahallesi Köseler Caddesi'nde büyükbaş, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise küçükbaş hayvan satışı gerçekleştiriliyor.

Kurban Bayramı öncesinde Kepez Belediyesi, vatandaşların ve besicilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilçede iki ayrı noktada canlı hayvan satış pazarı oluşturdu. Çamlıca Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlar için oluşturulan satış alanı ile Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kurulan küçükbaş hayvan pazarı, bayram öncesi yoğun ilgi görüyor. Belediye ekipleri, kurban alışverişlerinin daha düzenli ve güvenli şekilde gerçekleşebilmesi için alanlarda altyapı çalışmalarını tamamladı. Pazar alanlarında vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesi amacıyla otopark, lavabo, dinlenme alanı ve mescit gibi birçok hizmet sunulurken, besiciler için de konaklama ve temel ihtiyaç noktaları hazırlandı. Gün boyunca görev yapan zabıta ekipleri denetimlerini sürdürürken, temizlik ekipleri de alanlarda düzenli hijyen çalışmaları gerçekleştiriyor. Öte yandan Kepez Belediyesi, Kurban Bayramı süresince ilçenin farklı mahallelerinde belirlenen kesim noktalarında vatandaşların hijyenik ve kontrollü şartlarda kurban kesimlerini gerçekleştirebilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kepez Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince sahada aktif görev alarak vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek. - ANTALYA