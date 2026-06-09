Keşiş Gölü Yaylası'nda Renk Cümbüşü - Son Dakika
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Keşiş Gölü Yaylası'nda Renk Cümbüşü

09.06.2026 11:03
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Urartu dönemine ait Keşiş Gölü Yaylası, yazın sarı çiçekler ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Van'ın doğusunda yer alan ve Urartu Krallığı döneminde su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan tarihi Keşiş (Turna) Gölü Yaylası, yazın gelişiyle adeta bir renk cümbüşüne sahne oluyor. 2 bin 800 yıllık geçmişe sahip gölün etrafında açan endemik sarı çiçekler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Van merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, 2 bin 500 rakımda bulunan ve Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaptırılan Keşiş Gölü, sadece mühendislik harikası tarihiyle değil, el değmemiş doğasıyla da dikkat çekiyor. Kış aylarında metrelerce karla kaplanan yayla, haziran ayının gelmesiyle birlikte kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Eriyen karların ardından yeşeren ovada açan sarı çiçekler, gölün masmavi suyu ve heybetli Erek Dağı manzarasıyla birleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Tarihi ve doğal güzellikleri aynı noktada buluşturan yayla, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Urartu medeniyetinin izlerini taşıyan bölgede, sarı çiçeklerin oluşturduğu renk cümbüşü görenleri hayran bırakıyor. Zengin florası, endemik bitki türleri ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapmasıyla bilinen Keşiş Gölü Yaylası, biyoçeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Doğaseverler, bu doğa harikası alanın korunması ve kontrollü bir şekilde eko-turizme kazandırılması gerektiğini vurguluyor. Eşsiz sarı çiçek popülasyonunun yaşattığı görsel şölenin haziran ayının sonlarına kadar devam etmesi bekleniyor.

"Doğayı temiz tutalım"

Doğa gezgini Muhammed Türken, "Burası Urartulardan kalma yapay bir gölet aslında. Zamanında Urartular tarım alanında ve içme suyu ihtiyacını temin etmek için bu barajı inşa etmişler. Barajın kalıntıları hala duruyor zaten. Sonraki yıllarda da ve günümüzde de burası yayla olarak kullanılıyor. Tabii son dönemlerde artık dağcıların, doğa severlerin uğrak alanlarından biri burası Keşiş Gölü ve Keşiş Yaylası. Bu sene yağışlardan dolayı özellikle ilkbahar gecikti. Şu an normalde geçen sene bu vakitlerde bu çiçekler solar kururdu ama şu an haziran ayının ilk haftasındayız. Haziran ayının ilk haftalarında olmamıza rağmen her taraf yemyeşil ve sap sarı. Özellikle hafta sonları burası çok çok yoğun oluyor. Bence herkesin bu mevsimde gelip görmesi gereken yerlerden biri burası. Evet, herkes gelsin diyoruz, fakat özellikle altını çizmek istediğim bir şey var. Etrafta çok fazla çöp var. Lütfen doğaya geldiğinizde sadece tek seferlik düşünmeyin. Veyahut sadece kendinizi düşünmeyin. Buraya sizden sonra gelecek olan insanları ve bundan sonraki nesillere bırakacağımız doğayı düşünerek lütfen ama lütfen burayı temiz bırakalım. Çöplerimizi yanımıza götürelim. Özellikle yaban hayvanların doğal yaşam alanlarını kirlettiğiniz için bu sefer de onlar da zarar görüyor. Sizden tekrar tekrar ricam doğayı temiz tutalım. Ama burayı da görmeye gelin" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Kültür, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre Keşiş Gölü Yaylası'nda Renk Cümbüşü - Son Dakika

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