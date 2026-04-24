Kilis'te 320 çiftçiye üzüm şalı, 250 çiftçiye 400 bin fide desteği

24.04.2026 20:09  Güncelleme: 20:10
Kilis'te düzenlenen törende, üzüm üreticilerine şal, sebze üreticilerine ise yüzde 50 hibeli 400 bin fide dağıtıldı.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen "Fide ve Şal Dağıtım Töreni'nde, tarımsal üretimi artırmaya yönelik destekler üreticilerle buluşturuldu.

Programda konuşan Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için üreticilere verilen desteklerin önemine dikkat çekerek, üzüm şalları ve sebze fidelerinin üreticilere ulaştırıldığını belirtti. Küçük, ilerleyen süreçte mercimek ve nohut tohumlarının da destek kapsamında dağıtılacağını ifade etti.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ise yapılan dağıtımın sembolik yönüne dikkat çekerek, devlet ile milletin birlikte hareket ettiğinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı da konuşmasında, "Bağın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması" projesi kapsamında 320 çiftçiye üzüm şalı dağıtıldığını belirtti. Kalaylı, bu destekle iş gücünün azaltılması ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sebze üretimine yönelik desteklere de değinen Kalaylı, "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında yüzde 50 hibeli 400 bin adet sertifikalı domates, biber ve patlıcan fidesini 250 çiftçimize dağıtıyoruz" diye konuştu.

Kalaylı, yapılan desteklerin üretimi artırmayı, tarımsal faaliyetleri güçlendirmeyi ve çiftçilerin gelir seviyesini yükseltmeyi amaçladığını ifade ederek, projede emeği geçen kurumlara teşekkür etti. - KİLİS

Kaynak: İHA

